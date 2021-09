Britney Spears - Reprodução

Britney SpearsReprodução

Publicado 22/09/2021 17:29

Rio - A batalha judicial de Britney Spears pelo fim de sua tutela será tema de um novo documentário original da Netflix. O serviço de streaming revelou, nesta quarta-feira (22), o trailer oficial da produção e anunciou que a obra estreia no dia 28 de setembro. "A história completa de Britney Spears ainda não foi contada", diz a legenda da publicação no Instagram da plataforma.

fotogaleria

"Eu só quero minha vida de volta", declara a princesa do pop na abertura do trailer. Em 2008, Jamie Spears, pai de Britney, assumiu o controle da vida e do dinheiro da artista através de uma tutela, alegando que a cantora não seria capaz de administrar sua própria carreira e finanças após sua internação em uma clínica de reabilitação.

Em julgamento recente pelo fim do regime, a artista classificou a manobra judicial como "abusiva, idiota e constrangedora", descrevendo situações como quando foi forçada a fazer shows mesmo estando doente. No mês passado, Jamie decidiu abrir mão da tutela, iniciando um processo que deve terminar com o fim definitivo do sistema de controle sobre a vida de Britney, que está noiva do ator Sam Asghari após cinco anos de relacionamento.

A disputa pelo fim da tutela de Britney será o tema central do novo documentário da Netflix e internautas se animaram após o serviço de streaming anunciar a data de estreia da produção. "Obrigada Netflix! O Free Britney é real", declarou um seguidor, citando o movimento criado por fãs para lutar pela liberdade da cantora. "Finalmente vamos ter mais visibilidade sobre essa história", destacou outro usuário.



Confira a publicação: