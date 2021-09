Boninho leva tombo em programa da Globo - Reprodução

Publicado 22/09/2021 17:49

Rio - Cuidado com o chefe! Nesta quarta-feira (22), o diretor Boninho publicou um vídeo em seu Instagram onde aparece levando o tombo no estúdio do programa "Zig Zag Arena".

O diretor parecia testar uma das dinâmicas do novo programa de Fernanda Gentil ao lado da produtora Juliana Silleman, que o derruba. "Quando ganhar a bola no jogo é mais importante que o chefe! Ah! Essa que faz A FALTA!!! É a @julianasilleman nossa adorável produtora", se divertiu Boninho.

O vídeo gerou comentários de outros famosos. Marcos Mion pediu "cartão" para Juliana, enquanto Tiago Leifert viu falta de Boninho na produtora.

O diretor ainda confirmou que o "Zig Zag Arena" vai estrear no dia 3 de outubro na Globo. Recentemente, Fernanda Gentil se despediu do programa "Se Joga" para assumir o novo desafio.

