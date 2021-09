Pedro Bial diz que precisaria de um polígrafo para entrevistar o ex-presidente Lula - Reprodução

Publicado 22/09/2021 20:18

Rio - Os donos do “Temporal” que balançou os anos 1990 estão no ‘Conversa com Bial’ desta quarta-feira, dia 22. Comemorando os 25 anos do lançamento da música que marcou gerações, Leandro Lehart e os integrantes do Art Popular batem um papo com Pedro Bial sobre a trajetória musical e as influências de ritmos brasileiros e estrangeiros na identidade do grupo.