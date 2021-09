Solange Gomes e Nego do Borel já tiveram um caso, diz assessor da modelo - Reprodução

Publicado 23/09/2021 07:44

Rio - Thiago Sarmento, assessor de Solange Gomes, contou em entrevista exclusiva ao "TV Fama", da RedeTV, que a modelo já teve um caso com Nego do Borel. Os dois estão confinados no reality show "A Fazenda 13", da Record. O caso entre eles teria acontecido antes de Nego do Borel iniciar o namoro com Duda Reis, em 2019.

"A Solange foi convidada para ir em um evento do Nego do Borel, dentro da comunidade onde ele é rei. E foi lá que eles ficaram", disse o assessor, que ainda garantiu que na ocasião rolou de tudo. Questionado se Solange chegou a se apaixonar por Nego do Borel, ele negou. "Foi só casual, aquela ficada", disse. Solange também já teve um affair com o sertanejo Thiago Piquilo, que também está em "A Fazenda".