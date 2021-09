Nego do Borel, Liziane Gutierrez e Solange Gomes estão na primeira roça de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 23/09/2021 08:00

Rio - Erika Schneider venceu a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feire e, com isso, Nego do Borel, Liziane Gutierrez e Solange Gomes são os peões que formam a primeira roça do reality show "A Fazenda 13". Enquanto Erika comemorava sua vitória, Solange e Liziane caíram no choro.

"Barbie elétrica fazendeira", gritou Erika, citando o apelido que ganhou no programa de TV. Nego do Borel e Tati Quebra Barraco, então, foram consolar Solange e Liziane. "Fica calma, fica calma", disse o funkeiro, abraçando a peoa. "Calma que ainda não está perdido", completou o cantor.

Sozinha na área externa da sede, Liziane Gutierrez chorou muito. "Aí, gente. Será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas me odeiam? Não sei. Queria tanto ficar aqui", disse. A modelo aproveitou para pedir para o público deixá-la no programa.

"Pelo menos só mais uma festa, cara. Vou me comportar direitinho. Eu não vou cair. Só quero uma festa para curtir em pé. Nem que eu curta sozinha, não tem problema, mas eu queria mais uma festa. A única festa que fui pra Fazenda não curti. Só queria mais uma festa para curtir. Não vou mais virar nenhuma bebida", disse.