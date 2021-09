Tati Quebra Barraco fala sobre cirurgias plásticas: ’Fiz 26’ - Reprodução

Publicado 23/09/2021 08:19

Rio - Tati Quebra Barraco conversou com as outras peoas sobre as plásticas que já fez na cozinha de "A Fazenda". A funkeira afirmou que já passou por 26 procedimentos estéticos e garantiu que faria mais, caso os médicos liberassem.

"Eu fiz 26 e não me arrependo. Faria mais 26 se eles me permitissem. Eu fui no lugar certo também, né. [...] Fiz tudo o que você possa imaginar. Tirei costela, fiz peito quatro vezes, fiz várias coisas. Lipoescultura, lipo sem escultura, barriga, peito, a por** toda", disse. "Ela falou que não me operava mais, acha que vou procurar outro lugar? Não, né, não sou maluca. Ela falou que só me operava depois de cinco anos, já passaram sete", completou.

A conversa começou depois que Sthe Matos falou sobre os problemas que enfrentou por conta de uma rinoplastia mal feita. As peoas falaram sobre a pressão estética em cima das mulheres e Sthe disse que não indica plásticas a ninguém.

"Quando alguém fala comigo, eu conto o que aconteceu, eu não indico, principalmente o nariz, é algo que mexe muito. Toda cirurgia tem um risco", disse. "Por que você fez lipo se é tão jovem?", perguntou Dayane. "Eu tinha acabado de ter neném, estava passando por várias coisas na minha vida, estava me sentindo péssima", respondeu Sthe.

"É porque pela idade, você sabe, se puder fazer uma dieta, recupera super rápido", disse Dayane. "Não tem mais isso, não", disse Tati Quebra Barraco. "Mas, Tati, com 20 anos?", se espantou Dayane. "Nego' faz com 15, bota peito, sonho de toda menina é botar um peito", disse Tati.

"Hoje, com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse um filho agora eu esperaria o tempo do meu corpo, outros métodos. Eu era muito mais jovem, muito mais imatura, tinha esse negócio da internet imediatista, o povo me cobrava, eu ficava muito querendo entregar perfeição", disse Sthe Matos. "A gente quer perfeição rápido", disse Dayane. "Lembra quando falavam que a Angélica já saía 'lipada' em tudo?", perguntou Tati.