Apresentador José Luiz DatenaMarcos Corrêa/PR

Publicado 23/09/2021 08:32

Rio - José Luiz Datena conversou sobre bebidas alcoólicas com Cátia Fonseca antes da abertura do "Brasil Urgente", na Band, na tarde desta quarta-feira. O apresentador falou sobre o assunto depois que Cátia afirmou nunca ter usado drogas.

"Eu bebi demais na minha vida e me arrependo. Eu não me arrependo tanto, é mais o meu fígado, o meu rim, o meu pâncreas. O que eu me ferrei com bebida, Deus me livre guarde. Eu era cachaceiro mesmo", disse Datena.

Cátia disse que nunca fumou ou bebeu por "puro medo". "O Ministério da Saúde não precisa me avisar que beber faz mal. Eu mesmo aprendi e da pior forma. Beba com moderação e se beber, não dirija", respondeu Datena.