Repórter dá cantada em entrevistado ao vivoReprodução

Publicado 23/09/2021 09:27 | Atualizado 23/09/2021 09:48

São Paulo - Anna Paula Lemos, repórter da TV Paranaíba, afiliada da Record em Minas Gerais, chamou atenção do público nesta quarta-feira ao dar uma cantada no entrevistado, ao vivo, em entrada no "Balanço Geral". À situação, a jornalista mostrava uma sorveteria que aumentou o lucro por conta do calor e, quando foi questionar a um homem, chamado Luiz César, ela elogiou os olhos do rapaz.

"Você coloca a máscara rapidinho, só pra falar com a gente? Como que é seu nome?", iniciou Anna Paula. "Luiz César, seu pai tem hotel, não? Porque hotel olhos (os teus olhos) são lindos, gente… (risos) Brincadeira viu. Gente, mas olha aqui foca no olho desse moço. Tem gente que vai dormir no sofá hoje, e essa pessoa sou eu em casa", continuou a repórter, demonstrando bom-humor. O entrevistado, por sua vez, também mostrou-se um pouco tímido, mas deu risada.