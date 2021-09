Emilly Araújo terá um quadro no ’TV Fama’ - Divulgação / RedeTV!

Publicado 23/09/2021 10:11 | Atualizado 23/09/2021 10:13

Rio - Campeã do "BBB 17", Emilly Araújo vai ter um quadro no "TV Fama", da RedeTV!. Ela já comandava o programa "Topzera", nas redes sociais, e agora poderá ser vista dentro do "TV Fama" cobrindo os bastidores dos principais eventos do universo sertanejo, mostrando shows e apresentações de artistas, e ainda comandando entrevistas exclusivas.

Emilly Araújo foi uma das revelações do "BBB 17". No reality show, ela viveu um relacionamento conturbado com Marcos Harter, que acabou sendo expulso do programa após uma discussão em que foi agressivo com Emilly.