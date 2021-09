Ana Maria Braga é criticada na web por usar termo racista no ’Mais Você’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/09/2021 11:56

São Paulo - No final do "Mais Você" desta quinta-feira, Ana Maria Braga se desculpou por usar uma expressão racista. No programa do dia anterior, a apresentadora disse que estava com "inveja branca" de um repórter, uma expressão considerada racista, e foi bastante criticada por isso nas redes sociais.

"Fiz um comentário sobre inveja e teve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida. Li os argumentos na internet e quero agradecer porque as pessoas têm razão", disse Ana Maria.

A apresentadora falou que essa é uma expressão usada por pessoas mais velhas, de uma época em que não se falava sobre o preconceito por trás do termo. "Diria que pessoas que tem um RG mais antigo, como o meu, usam algumas expressões e fizeram parte de um outro mundo e de outro momento. Faço questão de voltar aqui e pedir desculpas. Com isso eu aprendo, vejo uma oportunidade de aprendizado para todos nós", completa.

Por fim, ela Ana ainda falou reforçou que não vai mais cometer o mesmo erro e disse esperar que essas expressões racistas e preconceituosas desapareçam do vocabulário. "Esperam que sumam rapidamente os vícios de linguagem. Humildemente peço desculpas. Não se repetirá", concluiu.