Juliette e Sandy se apresentarão juntas no 'Domingão com Huck' - Reprodução/Instagram

Juliette e Sandy se apresentarão juntas no 'Domingão com Huck'Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2021 14:09

Rio - Juliette está empenhada na divulgação de seu EP e vai se apresentar para o Brasil inteiro no próximo domingo (26). A vencedora do "BBB" estará no "Domingão com Huck", mas ela não se apresentará sozinha, vai cantar com ninguém menos do que Sandy.

fotogaleria

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Juliette vai cantar uma música de seu EP e também uma famosa canção de Sandy & Junior. Ela e a filha de Xororó vão apresentar "As Quatro Estações", uma das mais famosas da carreira da dupla de irmãos.

Essa não vai ser a primeira vez que Juliette se apresenta em um programa da Globo. Desde que lançou músicas originais, ela já foi convidada para cantar no "Altas Horas" e também está apresentando a temporada atual do "TVZ", no Multishow.