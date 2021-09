Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) - Amor de Mãe - Globo/João Cotta

Publicado 23/09/2021 14:44

Rio - A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou, na manhã desta quinta-feira, dia 23, os indicados ao Emmy Internacional 2021. A Globo concorre em quatro categorias: “Melhor Telenovela” com ‘Amor de Mãe’, da TV Globo; “Série de Curta Duração” com ‘Diário de um Confinado’, “Filme/Minissérie para TV” com ‘Todas as Mulheres do Mundo’ e “Documentário” com ‘Cercados’, original Globoplay produzido pelo Jornalismo da Globo. Os vencedores serão conhecidos no dia 22 de novembro.

‘Amor de Mãe’, novela das nove da TV Globo, que teve sua estreia em novembro de 2019, foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia que assolou todo o mundo, e retornou em março deste ano, quase um ano após sua paralisação, é uma trama sobre o amor e sobre as escolhas feitas em situações-limite. Tendo a maternidade como tema central, a obra conta a história de Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araujo), mulheres que vivem plenamente a maternidade e que, apesar das diferenças que as separam, têm suas vidas entrelaçadas pelos destinos dos filhos. Criada e escrita por Manuela Dias, ‘Amor de Mãe’ conta com a colaboração de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques. A novela concorre com produções da China, Singapura e Portugal, na categoria “Melhor Telenovela”.Na categoria “Série de Curta Duração”, concorre com episódios da primeira temporada ‘Diário de um Confinado’, produção multiplataforma criada e realizada durante a pandemia pela diretora artística Joana Jabace e pelo ator Bruno Mazzeo. A série faz uma crônica bem-humorada do dia a dia de Murilo (Bruno Mazzeo), um homem trancado em seu apartamento, durante o isolamento social imposto pela covid-19. Produzida totalmente de forma remota pela equipe dos Estúdios Globo, estreou em junho de 2020 no Globoplay e, em julho do mesmo ano, foi ao ar na TV Globo, no Multishow e em pílulas no GNT. O projeto ganhou ainda uma segunda temporada e um especial de fim de ano, disponíveis no Globoplay. No elenco, além de Bruno, estão nomes como Arlete Salles, Debora Bloch, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renata Sorrah. A primeira temporada foi escrita por Bruno Mazzeo, com Rosana Ferrão, Leonardo Lanna e Veronica Debom, e contou com a direção artística de Joana Jabace. A série concorre com obras do Líbano, Espanha e Nova Zelândia.Original Globoplay, produzido pelo Jornalismo da Globo, ‘Cercados’ mostra os desafios da cobertura da imprensa no primeiro ano da pandemia de covid-19 no Brasil. São registros de hospitais lotados, cemitérios beirando o colapso, a movimentação na área de imprensa do Palácio da Alvorada, além das reuniões de pauta de grandes veículos de comunicação do país. O filme detalha como as redações lidaram com o crescimento exponencial de casos, a demissão de sucessivos ministros da saúde, a proliferação de fake news e a conturbada relação do presidente com a imprensa. ‘Cercados’ foi gravado em cinco cidades – Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus e Fortaleza – e mostra os desafios do jornalismo profissional em tempos de crise e desinformação. Dirigido por Caio Cavechini, que assina o roteiro com Eliane Scardovelli, o documentário também foi selecionado em abril deste ano para o festival canadense HotDocs, um dos mais relevantes do mundo no gênero. ‘Cercados’ foi lançado em dezembro de 2020 e está disponível no Globoplay. A obra concorre na categoria “Documentário” com produções da Tailândia, Holanda e Canadá.Na categoria ‘Filme/Minissérie para TV, concorre o Original Globoplay ‘Todas as Mulheres do Mundo’, comédia romântica que, a cada episódio, narra uma história de amor vivida por Paulo (Emílio Dantas), um arquiteto morador de Copacabana. A produção, uma homenagem à obra do dramaturgo Domingos Oliveira, traz reflexões filosóficas sobre a vida, o amor e a morte com um humor inteligente e refinado, características marcantes do universo de Domingos. No elenco, estão Emilio Dantas, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Martha Nowill, Maria Ribeiro, Lilia Cabral, Fabio Assunção, entre outros nomes. Após a estreia, em abril de 2020 no Globoplay, a série foi ao ar neste ano na TV Globo. A partir de uma ideia original de Domingos Oliveira e Maria Ribeiro, ‘Todas as Mulheres do Mundo’ foi criada e escrita por Jorge Furtado e Janaína Fischer, com direção artística de Patricia Pedrosa e direção de Ricardo Spencer e Renata Porto D’Ave. A obra concorre com produções da Noruega, Reino Unido e Coreia do Sul.Considerado o evento número 1 do mercado televisivo, o Emmy Internacional reconhece a excelência de produções feitas exclusivamente para TV fora dos Estados Unidos, além de conteúdo de língua não inglesa produzido para a TV americana. A Globo já recebeu 18 troféus do Emmy. O primeiro foi o de “Personalidade Mundial da Televisão”, recebido por Roberto Marinho, em 1976, prêmio que receberia novamente em 1983. Seu filho, Roberto Irineu Marinho recebeu a estatueta em 2014, na mesma categoria. Em 1981, a Globo ganhou com o musical 'A Arca de Noé' e em, 1982, com 'Morte e Vida Severina'. A Globo foi premiada oito vezes por “Melhor Novela”, com ‘Caminho das Índias’ (2009), ‘Laços de Sangue’, coprodução com a SIC, exibida em Portugal (2011), 'O Astro' (2012), 'Lado a Lado' (2013), 'Joia Rara' (2014), 'Império' (2015), 'Verdades Secretas' (2016) e 'Órfãos da Terra' (2020). Em 2011, o ‘Jornal Nacional’ levou o Emmy de Jornalismo na categoria ‘Notícia’, com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas forças de segurança do Rio de Janeiro. 'A Mulher Invisível' (2012) e 'Doce de Mãe' (2015) venceram na categoria 'Melhor Comédia'. Fernanda Montenegro recebeu o prêmio em 2013 como 'Melhor Atriz' por seu papel em 'Doce de Mãe’. A Globo também recebeu o prêmio de ‘Melhor Série’ no Emmy Internacional Kids 2018, com ‘Malhação: Viva a Diferença’.Para o público que quiser assistir ou relembrar as produções Globo indicadas ao Emmy deste ano, o Globoplay preparou um trilho especial, que já está disponível na plataforma.