Erika Schneider ganhou a prova do fazendeiro e convidou Rico e Medrado para a live ReReprodução

Publicado 23/09/2021 16:01

Rio - Erika Schneider, não aceitou bem o fato de Marina Ferrari ter salvado Rico e a colocado na roça desta semana, e após ganhar a prova do fazendeiro da última quarta-feira (22), a bailarina resolveu convidar Medrado e Rico Melquiades para responder as perguntas dos fãs do programa em uma live, excluindo a amiga.

Entre os questionamentos, Rico apontou quem eram os mais falsos do programa: Nego do Borel e Solange. Já a fazendeira Erika revelou que ainda não compreendeu o motivo de Bil ter salvado Mileide na dinâmica do 'resta um'. A ex de Safadão salvou Marina, que precisou escolher Rico e Erika, colocando a loira na berlinda.

"Eu não entendi qual foi a dele. Tudo bem, pode ser que ele tenha uma proximidade grande com a Mileide, mas a gente brincava o tempo todo. E aí, no 'resta um' ele salvou a Mileide. Mas tudo bem", respondeu a fazendeira.

Sobre sua indicação para a próxima roça, Ekira disse que já pensou em "alguns nomes", mas que ainda não decidiu quem irá colocar.