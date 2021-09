Marina Ferrari e Gui Araújo - Reprodução/Record

Publicado 23/09/2021 16:23

São Paulo - O clima entre as amigas Marina Ferrari e Erika Schneider não está bom em "A Fazenda 13". Depois de vencer a "Prova do Fazendeiro", Erika Schneider convidou Rico Melquíades e Fernanda Medrado para a live TikTok na madrugada de quinta-feira.

Marina não gostou de ser excluída e aproveitou para criticar a amiga com Gui Araújo. "O povo podia estar esperando para me ver nesta live. O pessoal sabe que eu ajudo ela antes daqui. Quando ela completou seguidores, ela me agradeceu que eu estava ajudando. É assim que a gente vai vendo", disse Marina Ferrari. "Eu te avisei", rebateu Gui Araújo.

A treta entre as amigas começou quando Marina escolheu salvar Rico Melquíades da roça e automaticamente colocou Erika Schneider entre os possíveis eliminados da semana. Erika ficou chateada com a amiga, porém foi chamada de imatura.

"Se ela quisesse sair de madura da situação, ela teria me escolhido para ir com o Rico. Imatura. Todo mundo percebeu que não foi de propósito e ela fez para mostrar que ficou sentida", analisou Marina.

