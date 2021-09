Confinado em A Fazenda 13, Dynho participou com a esposa da última edição do Power Couple - Reprodução

Publicado 23/09/2021 18:46

Rio - O dançarino Dynho Alves revelou que esperava mais repercussão após sua participação no "Power Couple Brasil", da Record TV. No início da noite desta quinta-feira (23), em conversa com Sthefane Matos e Medrado dentro da sede de "A Fazenda 13", o peão se mostrou insatisfeito.



Dynho entrou no reality de casais com a esposa MC Mirella e achou pouco o número de seguidores conquistado após o programa. "Esperava mais repercussão, achei que ia ser mais repercutido, que a gente ia sair de uma forma. Ganhei uns 300 mil seguidores", disse o dançarino.

Medrado, que também participou do reality e foi eliminada na primeira semana, não concordou com o peão e comentou que "para o tamanho do programa" a repercussão foi positiva. Escutando a conversa, a baiana Sthefane Matos revelou que foi convidada para o programa, mas a produção acabou a encaminhando para "A Fazenda 13".

Perguntada se participaria de outro reality, Sthe negou. "Eu não vou mais para essas coisas, não. Está maluca? Primeiro e último", completou a baiana, que teve o som do microfone cortado ao tentar falar do BBB.