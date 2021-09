jcotta - D:PreEdicaoCotta1909 icc:copyright: Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated icc:description: Adobe RGB (1998) icc:manufacturer: Adobe RGB (1998) icc:model: Adobe RGB (1998) jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/João Cotta photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-09-19 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Instructions: REMOVIDA signature: 7caf3d9573340b2a710cc2b698977cc45124889e57b6fa107b93c38f8bfbccd1 stRef:documentID: DB34142E13FAA90DCF5FA340AA9AA395 stRef:originalDocumentID: DB34142E13FAA90DCF5FA340AA9AA395 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2021-09-19T15:47:09.00 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-09-19T17:27:49-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-09-19T17:27:49-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:559ebd67-c99b-784a-a2de-6267f51025b7 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:559ebd67-c99b-784a-a2de-6267f51025b7 xmpMM:OriginalDocumentID: DB34142E13FAA90DCF5FA340AA9AA395 Profiles: Profile-8bim: 16504 bytes Profile-exif: 4462 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes - Semifinal - *** Local Caption *** jcotta - D:PreEdicaoCotta1909 Caption

Publicado 25/09/2021 07:18 | Atualizado 25/09/2021 11:00

Rio - Neste domingo, a sexta temporada do 'The Voice Kids' chega ao fim e o público vai poder conhecer o grande campeão da competição infantil. Os seis finalistas, que foram escolhidos pelos técnicos Gaby Amarantos, Carlinhos Brown e Michel Teló ao longo da temporada, se enfrentam em duas etapas e o mais votado pelo público leva o troféu de campeão.

Natural de Rio Real (BA), Ruany Keviny, de 14 anos, mostrou versatilidade ao interpretar canções de Marília Mendonça, Fagner, Pabllo Vittar e Iza no programa. "Estar no palco do 'The Voice Kids' é uma emoção única. É uma sensação de sonho realizado. Alguns momentos foram muito marcantes e especiais, como o dia em que a Gaby (Amarantos) virou a cadeira para mim e quando o público me escolheu para permanecer no programa. Saber que tem gente torcendo por mim é emocionante. E Gaby é uma técnica maravilhosa, atenciosa. Ela acredita no nosso potencial e faz a gente acreditar que é possível realizar os nossos sonhos", conta Ruany.A manauara Izabelle Ribeiro, de 14 anos, é a outra finalista do time Gaby. Ao longo do reality, ela se destacou ao apostar no repertório romântico, interpretando sucessos na voz de Roberto Carlos, Ivete Sangalo e Raul Seixas. "Toda vez que subo no palco do ‘The Voice’, fico com aquele frio na barriga, mas quando começo a cantar, tudo passa e fico tranquila. Ter a Gaby como minha técnica é incrível. Ela é uma mulher que traz força e motivação. E tenho muito orgulho de estar no time dela. O momento inesquecível foi quando soube que estaria na final. É uma emoção que ficará em mim para sempre. Estou muito feliz", comemora Izabelle.Integrante do time de Carlinhos Brown, Helloysa do Pandeiro prometeu mostrar a "força que o Nordeste tem". Nascida em Areia (PB), a jovem, de 14 anos, fez sucesso pela habilidade para cantar e tocar o instrumento e brilhou com os clássicos de Luiz Gonzaga, João do Vale e Jackson do Pandeiro. "Quando estou cantando no ‘The Voice Kids’, sinto uma emoção imensa e a sensação de estar realizando meu sonho! E ter o Brown como técnico é incrível e inspirador! O carisma dele contagia demais e os ensinamentos vou levar para a vida inteira. O momento mais inesquecível para mim, até agora, foi quando fui escolhida pelo público no primeiro programa ao vivo!", vibra Helloysa.A outra finalista do time de Brown é Isabelly Sampaio, que mostrou talento para interpretar Bossa Nova. Depois de ser escolhida por sua interpretação para 'Chega de Saudade', ela ainda brindou o público com 'Garota de Ipanema' e 'Desafinado'. Natural de Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro, Isabelly tem 13 anos e é a única carioca na final. "É emocionante, uma adrenalina, uma sensação inexplicável cantar no ‘The Voice Kids’. E meu técnico é uma pessoa incrível, humana, com cultura no coração, e demonstra do melhor jeito possível a empatia pelas pessoas. Eu nunca vou me esquecer das três cadeiras virando para mim nas audições às cegas", diz Isabelly.Representando o time de Michel Teló, Gustavo Bardim, de 11 anos, vem de Guaramirim (SC) e impressionou os técnicos na temporada depois de cantar ‘Vida Vazia’ nas audições às cegas. "O palco do ‘The Voice Kids’ tem uma energia muito boa. Não vou me esquecer do dueto que fiz com o Teló nas audições às cegas. Ele é muito dedicado, gentil e passa uma vibração positiva. Estou realizado de poder me apresentar e passar minha mensagem às pessoas", comenta o jovem.Também no time Teló está Maria Victória, de Alto Piquiri (PR). A menina, de 12 anos, que já ganhou quatro festivais regionais, fez todos os técnicos virarem a cadeira para sua interpretação de 'Canarinho Prisioneiro'. "Cantar no ‘The Voice Kids’ é uma emoção diferente que não sei explicar, algo mágico, me encontro em cada detalhe e música. E ter como técnico o Michel Teló é estar do lado de uma pessoa iluminada por Deus. Ele expressa todo sentimento que sente em cada candidato. Levo como aprendizado cada frase que ele fala. Nunca vou me esquecer das audições às cegas, quando ele fez segunda voz para mim! Era um sonho estar com ele e, principalmente, cantarmos juntos", relembra a menina.