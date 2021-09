Ailin Aleixo, Felipe Bronze e Emmanuel Bassoleil comandam a nova edição do Top Chef Brasil - Antonio Chahestian/Record TV

Ailin Aleixo, Felipe Bronze e Emmanuel Bassoleil comandam a nova edição do Top Chef BrasilAntonio Chahestian/Record TV

Publicado 23/09/2021 21:06

Rio - Boa comida, entretenimento, competição e confinamento. Essa é a combinação perfeita para mais uma temporada de sucesso do Top Chef. A terceira edição estreia no dia 24 de setembro, com exibição nas noites de sexta-feira, logo após A Fazenda, a partir das 23h15. No reality show gastronômico, 15 chefs profissionais chegam com tudo para mais uma série de desafios na cozinha em busca de um prêmio de R$ 300 mil e o título de Top Chef Brasil. Felipe Bronze, a crítica de gastronomia Ailin Aleixo e o chef Emmanuel Bassoleil estarão ainda mais exigentes durante a avaliação dos pratos.

"O diferencial do Top Chef é o confinamento, onde vemos quem são essas pessoas fora da cozinha. Conhecemos a fundo os participantes. É muito rico conhecer as pessoas por trás dos pratos", destaca Felipe Bronze. E completa: "Busco a verdade, uma pessoa que sabe se expressar, que seja, além do profissional, um ser humano inspirador".



Já Emmanuel Bassoleil ressalta que em uma competição como o Top Chef sempre busca "uma pessoa completa, tanto no nível pessoal como profissional". Para a crítica de gastronomia e jurada do programa, Ailin Aleixo, o importante é encontrar "um profissional que tenha uma assinatura e que a personalidade dele seja refletida na comida que faz. Não adianta só se destacar pela técnica".







O grande destaque do programa, claro, será sempre a competição culinária mas, nesta temporada, a atração mostrará ainda mais como os chefs encaram a pressão de morarem juntos em uma mesma casa, longe da família, dos amigos e do celular. Será que eles vão conseguir separar a disputa profissional da vida pessoal? Será nesse ambiente longe da cozinha onde os conflitos das provas vão repercutir na rotina dos participantes e o estresse do confinamento surgirá ainda mais forte. Nesta temporada, a casa estará com uma decoração totalmente repaginada, mais colorida, e ainda irá ganhar uma área de convivência externa com cozinha, churrasqueira e fogão a lenha.



Em cada episódio, são disputadas duas provas que exigem técnica, habilidade, criações autorais, trabalho em equipe e muito sabor! No Teste de Fogo, os cozinheiros se enfrentam, em grupo ou individualmente, para garantir uma vantagem, que pode ser até mesmo uma imunidade. O Desafio de Eliminação é a última oportunidade para garantir a continuidade ou não de um participante no jogo. O melhor prato da noite ganha a Faca de Ouro e com esse poder o competidor garante uma vantagem para o próximo Teste de Fogo. Além disso, quem vencer o desafio também poderá conquistar prêmios extras ao longo da competição. Já o chef que tiver o pior desempenho é eliminado da disputa.