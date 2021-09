Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 24/09/2021 07:46

Rio - Liziane Gutierrez, de 35 anos, foi a primeira eliminada de "A Fazenda 13", na noite desta quinta-feira. Ela foi a peoa menos votada pelo público e recebeu apenas 26,15% dos votos para ficar na casa. Liziane disputava a permanência com Solange Gomes e Nego do Borel. O funkeiro foi o participante que mais recebeu votos, 47,41%, para continuar na "Fazenda". Já Solange ficou em segundo lugar com 26,44% dos votos.

Solange Gomes foi a primeira a saber que não deixaria a disputa e comemorou muito ao voltar para a sede. "Eu não mudo a minha essência nunca", disse ao ser recebida com um abraço por Valentina Francavilla. Antes da eliminação, Liziane Gutierrez chegou a passar mal. Tremendo muito, ela não conseguiu responder uma pergunta feita pela apresentadora Adriane Galisteu.