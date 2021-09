Peões ficam sabendo sobre as consequências de desistir de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 24/09/2021 08:01

Rio - Os participantes de "A Fazenda 13" foram informados na madrugada desta sexta-feira que a ex-peoa Fernanda Medrado, que bateu o sino para sair do programa, perdeu o cachê e os prêmios conquistados por conta da desistência do jogo. Agora, todos os peões estão conscientes que ao bater o sino eles perderam tudo que conquistaram no programa, inclusive o cachê.

Erika Schneider, que é a fazendeira da semana, reuniu os peões na sala da sede e leu a mensagem que alertava sobre as consequências de desistir. "A participante Fernanda Medrado desistiu da competição por livre e espontânea vontade. Com isso, ela deixa de receber o seu cachê e prêmios ganhos no programa, inclusive, o carro".

Os peões também receberam a ordem de organizar as coisas de Medrado para devolução imediata. "Vocês devem organizar imediatamente todos os pertences e roupas da Medrado no baú, mala e frasqueira e colocar no closet", disse a direção.

Erika Schneider e Dayane Mello foram ao quarto guardar as roupas e pertences de Medrado.