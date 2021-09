Thales Bretas recebe prêmio em memória de Paulo Gustavo - Cleiby Trevisan / Divulgação

Publicado 24/09/2021 08:22

Rio - Thales Bretas foi um dos convidados da premiação MTV Miaw, que aconteceu na noite desta quinta-feira, em São Paulo. Ele recebeu o prêmio MIAW LGBTQIAP+ em homenagem ao marido, o humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano em decorrência da covid-19.

"Hoje eu lido com a perda desse homem incrível, pai dos meus filhos, que apostou em mim pra construir o que temos de mais bonito e precioso. Sinto muita saudade e angustia por não viver esse projeto de vida da forma como sempre sonhei", disse Thales ao receber o prêmio.

"Quero honrar todo esse esforço dele pra conquistar o respeito e a admiração de muita gente, porque não foi fácil e a gente teve que romper muitas barreiras. E espero continuar fazendo isso com a delicadeza que conseguimos, inspirando outras pessoas a seguir seus sonhos e se expor. O amor move montanhas. Amem muito, espalhem amor e respeito porque o mundo precisa", completou.

"Esse premio me fez refletir muito sobre minha trajetória na minha adolescência, quando descobri minha sexualidade. Me esconder só ia trazer mais infelicidade e também não ia contribuir nada pro mundo melhorar e as pessoas, inclusive eu, poderem ser feliz pra amar quem quisessem. Passei a pensar que eu tinha dever social de levantar a bandeira e me impondo, mostrando que eu era feliz amando outro homem e que isso era um direito meu e não um desrespeito ou afronta a ninguém".

Thales ainda falou de quando conheceu Paulo Gustavo. "Quando conheci Paulo Gustavo, nossos desejos se casaram. Nós dois queríamos construir uma família, baseado no amor e no respeito. A gente tinha orgulho de mostrar isso pra todo mundo que nos acompanhava, de forma natural".

"Fiquei muito feliz e surpreso com repercussão do casamento. Até hoje recebo um carinho enorme de gente do Brasil todo. Hétero, gay, trans, criança, jovem, idoso. Me orgulho muito me orgulho da forma sensível com que o Paulo levou o nosso amor ao brasil e do quanto esse homem transformou a tolerância em muita gente".