Luisa Sonza se apresenta no palco do MTV MiawCleiby Trevisan / Divulgação

Publicado 24/09/2021 08:34 | Atualizado 24/09/2021 08:44

Rio - Luisa Sonza era umas das artistas com recorde de indicações ao MTV Miaw. A loura foi indicada em nove categorias, o mesmo número de indicações de Pabllo Vittar. No entanto, Luisa perdeu em todas e saiu da premiação sem nenhuma estatueta.

No Twitter, os fãs comentaram a falta de prêmios da cantora. "Luísa com 9 indicações não ganhou nada e ainda perdeu pra Zé Felipe, olha o nível dessa premiação", reclamou uma pessoa. "Meu Deus, a Luisa perdeu tudo", se espantou outro fã. Algumas pessoas culparam o fato de Luisa ter um programa no Multishow, rival da MTV. "a rivalidade entre emissoras. a Luisa perdeu tudo no miaw só porque ela fez programa no Multishow pronto falei", disse outra pessoa.