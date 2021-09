Liziane Gutierrez fala sobre sua eliminação de ’A Fazenda’ - Reprodução

Liziane Gutierrez fala sobre sua eliminação de ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 24/09/2021 09:35

Rio - Após sua eliminação de "A Fazenda", na noite desta quinta-feira, Liziane Gutierrez falou sobre sua passagem pelo programa em entrevista ao "Cabine de Descompressão". "Eu estou triste. Eu entrei na roça triste. Aí, na roça aconteceu o fato da Medrado, que era uma pessoa que fui próxima no começo, e foi um baque imenso pra mim. Realmente, é clichê, mas se a pessoa não está dentro de um reality não entende as nossas emoções. Uma vontade de chorar vira um choro grande. Eu, nunca, na minha vida imaginei que todos os meus sentimentos iriam ser aflorados em um reality show. A ficha ainda não caiu", disse a modelo.

fotogaleria

Liziane foi questionada se acredita que sua eliminação tenha acontecido por falta de posicionamento no jogo e até de fazer os seus tão famosos "barracos". "Acho que isso pode ter sido, sim, o meu erro. Eu ficava com medo de brigar e ficar com fama de mais barraqueira do que eu já tinha. Agora, vendo a situação, eu poderia ter me posicionado melhor e eu estava tentando resolver as coisas de forma civilizada, sem levar para o barraco. Acho, sim, que poderia ter falado mais. Eu estava com um misto de sentimento que nunca senti na vida. As coisas batiam e eu não conseguia reagir", explicou.

Ela também disse não ter arrependimentos de ter puxado Solange Gomes da baia para enfrentar ela e Nego do Borel na roça. "Olha, eu fiquei na dúvida entre a Sol e o Tiago. Acho que o Tiago não se jogou muito pro jogo, vendo agora talvez tivesse indicado ele e tinha ficado, mas o Tiago é um amor de pessoa, eu não ia conseguir. O meu problema com a Sol foi o seguinte: a gente estava imaginando a roça ela pela sede e eu pela baia. Aí, eu falei: 'Sol, se você puxar alguém da baia, vai me puxar?' e ela não respondia. Se ela tivesse me falado não vou te puxar, eu não teria puxado ela. Essa foi o motivo", disse.