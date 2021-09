Sinal do PlayPlus cai e fãs de ’A Fazenda’ ficam inconformados - Reprodução

Publicado 24/09/2021 11:34 | Atualizado 24/09/2021 11:38

Rio - Os fãs do reality show "A Fazenda", da Record, ficaram inconformados com a queda do "PlayPlus", serviço de streaming onde é possível acompanhar o que acontece por lá 24 horas por dia. O sinal saiu do ar por volta das 8h30 desta sexta-feira.

Os internautas reclamaram sobre a queda do serviço nas redes sociais. Algumas pessoas acham que o diretor do reality, Rodrigo Carelli, cortou a transmissão para a entrada de Lary Bottino. A influenciadora digital é cotada para substituir Fernanda Medrado, que desistiu de sua participação.