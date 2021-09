Joelma fala sobre rumores da volta de Chimbinha ao Calypso - Reprodução

Joelma fala sobre rumores da volta de Chimbinha ao Calypso Reprodução

Publicado 24/09/2021 19:41

São Paulo - Joelma abriu o coração e falou se está disposta a dar uma segunda chance para o amor em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV, nesta sexta-feira. “Estou sempre aberta, mas não à procura. Eu espero acontecer naturalmente. Quando você está muito nessa busca, acaba se perdendo”, declarou a cantora.

fotogaleria

Recentemente, a internet foi à loucura com fotos da cantora ao lado do fazendeiro Ewerton Martin, mas tudo não se passava da gravação do clipe romântico "Sim", que faz parte do novo EP "Isso É Calypso". Após Joelma anunciar o retorno aos palcos com a banda Calypso, alguns fãs cogitaram que Chimbinha, seu ex-marido, também estaria de volta. “Estão enganados. Mas, de jeito maneira. Pelo amor, não façam isso comigo, não me joguem praga”, disparou Joelma.