Tati Quebra Barraco e Aline Mineiro Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 21:00

São Paulo - Após Rico Melquiades e Mileide Mihaile brigarem, foi a vez de Tati Quebra Barraco e Aline Mineiro protagonizaram um desentendimento, na noite desta sexta-feira, durante uma dinâmica de "A Fazenda 13". Na brincadeira, que será exibida exclusivamente no dominical "Hora do Faro", os peões têm que classificar seus colegas de confinamento com plaquinhas com adjetivos positivos e negativos.



Aline, por sua vez, levantou uma plaquinha de "insatisfação" contra Tati Quebra Barraco. Após isso, ela justificou a escolha declarando que as duas se afastaram desde a primeira semana do programa, mas que continua gostando da mesma. Sem filtro, a funkeira não deixou a placa passar em branco e disse que a "insatisfação" foi causada por uma conversa que Mineiro teria escutado entre ela e Liziane Gutierrez, a primeira eliminada de "A Fazenda 13" . Visivelmente constrangida, Aline negou a motivação exposta por Tati, o que apenas deixou os ânimos mais exaltados.

"Você podia ter falado isso outra hora, mas de boa, meu amor. Eu respeito. Não te contei sobre a conversa com a Liziane porque ninguém citou seu nome", pontuou Tati. "Eu nem ouvi essa conversa, isso é coisa que você está me dizendo agora, eu nem sabia disso", respondeu Aline. "Ninguém te contou porque não tinha seu nome no meio", replicou a funkeira, que questionou. "Você ficou brava porque ela disse que você estava em cima do muro? Isso não tem nada a ver comigo. Ontem mesmo você estava falando comigo, não entendi". Em resposta, Mineiro demonstrou insatisfação. "Sim, é sobre esse papo dela, mas nossa... eu não posso ter opinião. Se a gente não se posiciona é planta, se tenta se posicionar, ninguém deixa", bradou a ex-panicat.

Além de brigas, este fim de semana terá festa dentro do reality rural e a atração musical será o DJ Bruno Martini. "Tocar para o público brasileiro é muito especial. E embora não seja um show aberto ao público, as pessoas vão poder curtir tudo de casa. Estou animadíssimo com essa festa e quis montar uma playlist dançante e com músicas que todo mundo sabe cantar", contou ele, em papo com Fábia Oliveira. "A Fazenda 13" vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45. A apresentação do programa, como sempre, fica a cargo de Adriane Galisteu.