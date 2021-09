Claudia Raia - Vinícius Mochizuki

Rio - A atriz Claudia Raia e o ator Jarbas Homem de Melo vão participar do programa 'É de Casa', na TV Globo, neste sábado (25). Prestes a reestrear o musical 'Conserto para Dois' em São Paulo, o casal conversa com Patrícia Poeta sobre o momento atual e os planos para o futuro.

Outra atração será o cantor Marcelo Falcão. Além de apresentar alguns de seus clássicos, o artista bate um papo descontraído com Cissa Guimarães sobre vida pessoal e carreira.



Já a atriz Cris Viana participa do ‘Tempero de Família’, comandado por Rodrigo Hilbert. Enquanto preparam empadão de camarão na moranga, carpaccio de tomate e picolé de paçoca, eles relembram histórias do início da carreira.



Cadela de estimação de André Marques, Pururuca vira cobaia de Alexandre Rossi, que dá dicas no programa de como dar banho no cachorro em casa.