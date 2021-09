Alcione - Marcos Hermes

AlcioneMarcos Hermes

Publicado 25/09/2021 00:24

Rio - O documentário 'Alcione – O Samba é Primo do Jazz' será exibido neste domingo (26), às 23h, na GloboNews. Com direção de Angela Zoe, a cinebiografia mostra uma Alcione descontraída, divertida e matriarcal com a vida e o fazer artístico.

Durante cerca de 70 minutos, o filme apresenta entrevistas emocionantes de pessoas próximas à cantora e que a ajudaram a construir uma história profissional que está perto de completar 50 anos, como o maestro Alexandre Menezes e suas irmãs Ivone Dias, Maria Helena Nazareth - que acompanha a maranhense na banda como vocal - e Solange Nazareth, sua empresária.

A produção foi selecionada para participar de grandes eventos cinematográficos nacionais e internacionais, como o 48º Festival de Gramado, a 24ª edição do Inffinito Film Festival, o 5º Santos Film Festival, o 22º Festival Kinoarte de Cinema e o Festival Mulheres do Audiovisual 2021.