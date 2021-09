Record se pronuncia após acusação de violência sexual em 'A Fazenda 13' - Reprodução

Publicado 25/09/2021 13:30

São Paulo - Após fãs de Dayane Mello acusarem Nego do Borel de violentar a modelo durante o confinamento de "A Fazenda 13", a emissora resolveu se posicionar sobre o assunto. "A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite", diz a nota à imprensa.

A polêmica entre Dayane Mello e Nego do Borel começou na madrugada de sexta-feira para sábado, após a festa de "A Fazenda 13". Na situação, os artistas deitaram na mesma cama e geraram certa movimentação nos edredons. Peões como MC Gui e Solange Almeida, ao notarem que a modelo estava alcoolizada, tentaram tirá-la da mesma cama que o funkeiro. Todavia, apenas Mileide Mihaile conseguiu o feito. Minutos após ser retirada, Mello voltou a deitar com Borel. Durante a madrugada, com as luzes já apagadas, supostas negativas de Dayane às investidas de Nego foram identificadas por fãs, o que acabou gerando uma onda de críticas ao ex-noivo de Duda Reis.

Acusando Nego do Borel de forçar uma atividade íntima com Dayane, fãs da modelo começaram a pedir a expulsão do cantor do reality show. Em resposta à repercussão, a equipe da Ex-BBB Itália alegou que irá tomar as medidas cabíveis contra as atitudes do artista. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis", iniciou a administração das redes de Day.

"Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem! Denunciem", completou o comunicado emitido pelos gestores das redes do peoa. A equipe do cantor ainda não enviou nada à imprensa até a publicação desta matéria. Por conta das cenas que estão circulando nas redes, principalmente no Twitter, fãs de Dayane Mello está "upando" a tag "Estupro na Fazenda" com intuito de chamar atenção para o assunto. Confira algumas reações coletadas na plataforma de interação social.

A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite. — A Fazenda (@afazendarecord) September 25, 2021

Meu Deus eu tô mal, eu sofri abuso sexual na infância, e ver isso me dá um gatilho imenso, alguém tem que fazer alguma coisa, o lugar desse homem é na CADEIA.



ESTUPRO NA FAZENDA

NÃO É NÃO, entendam — Sophia Barclay (@Eubarclay) September 25, 2021

Depois do ‘não’, tudo é estupro. — Leonan (@CallMeLeonan) September 25, 2021

Parem de falar que o Nego do Borel fez estupro.



Desse jeito capaz dele ganhar a Fazenda. — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) September 25, 2021

Estupro agora é entretenimento? Que coisa escabrosa em A Fazenda. — Renata Corrêa (@renatacorrea) September 25, 2021

Antes de Dayane Mello, Nego do Borel já entrou em "A Fazenda 13" com um histórico relacionado à violência. Apesar de não ter sido condenado até o presente momento, o cantor foi acusado por três ex-namoradas de agressão física, psicológica e violência sexual. Sendo as namoradas: a atriz Duda Reis, a assessora Swellen Sauer e uma terceira que, até hoje, preferiu não revelar sua identidade ao público.