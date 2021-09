Tadeu Schmidt - Reprodução/Instagram

Tadeu SchmidtReprodução/Instagram

Publicado 25/09/2021 14:42

São Paulo - Com a saída de Tiago Leifert da Globo, uma caça para definir o novo apresentador do "Big Brother Brasil" foi iniciada pela alta cúpula da emissora. Entre os favoritos para assumir o posto, estava Tadeu Schmidt, apresentador do "Fantástico". Entretanto, segundo André Romano, colunista no Observatório da TV, o jornalista ficará fora do páreo.

Ao que parece, Tadeu permanecerá no comando da revista eletrônica dominical, na qual divide câmera com Poliana Abritta, por pelo menos quatros anos. Além de Schmidt, grandes nomes da casa também estão cotados para o cargo de Tiago Leifert, como Maria Beltrão, Fernanda Gentil, Felipe Andreoli e Renata Ceribelli.

Recentemente, além de renovar com Tadeu Schmidt, a emissora carioca renovou o contrato até 2025 com Fátima Bernardes, Pedro Bial, Luciano Huck, André Marques, Márcio Garcia, Fernanda Gentil, Patrícia Poeta, William Bonner, Ana Paula Araújo, Maju Coutinho, Ana Maria Braga, César Tralli e Ana Furtado.