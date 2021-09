Dayane Mello em A Fazenda 13 - Reprodução

Dayane Mello em A Fazenda 13Reprodução

Publicado 25/09/2021 22:03 | Atualizado 25/09/2021 22:10

Rio - A equipe de Dayane Mello falou sobre a expulsão de Nego do Borel do reality show "A Fazenda 13" em comunicado no Instagram. Após pressão de patrocinadores e das redes sociais, a Record decidiu expulsar o funkeiro, que foi acusado de abusar de Dayane enquanto ela estava bêbada.

fotogaleria

"Justiça! Extremamente tristes por ter chegado ao ponto da integridade física da Dayane ter sido colocada em risco pelo participante em questão para que alguma atitude tenha sido tomada, mas aliviados por saber que isso não vai mais acontecer dentro do programa", diz o comunicado.

"Agora precisamos cobrar que a justiça seja feita aqui fora, não só pela Day, mas por todas as outras mulheres que já passaram por algum tipo de abuso. Aproveitamos o alcance desse assunto, para informar que, a cada 8 minutos uma mulher é abusada no Brasil. Existem redes para acolhimento e denuncia desse crime. Para esse tipo de situações, disque 180 CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER. Mulheres, não se calem! Ergam suas vozes, denunciem, clamem por justiça", finaliza a nota.