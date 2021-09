jcotta - D:PreEdicaoCotta1909 icc:copyright: Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated icc:description: Adobe RGB (1998) icc:manufacturer: Adobe RGB (1998) icc:model: Adobe RGB (1998) jpeg:colorspace: 2 jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1 photoshop:CaptionWriter: Globo/João Cotta photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-09-19 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Instructions: REMOVIDA signature: 3585ddfc6219fb85fdcb21d227a7588281e2086a99792cebf4650aba20ce84e9 stRef:documentID: 85AC18A1C899F097C1467E885F177F2C stRef:originalDocumentID: 85AC18A1C899F097C1467E885F177F2C tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2021-09-19T16:18:16.14 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-09-19T17:28:38-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-09-19T17:28:38-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:602b2489-b6b5-5540-98ef-bdba7a228692 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:602b2489-b6b5-5540-98ef-bdba7a228692 xmpMM:OriginalDocumentID: 85AC18A1C899F097C1467E885F177F2C Profiles: Profile-8bim: 20306 bytes Profile-exif: 7102 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes - Semifinal - Michel Teló e finalistas *** Local Caption *** jcotta - D:PreEdicaoCotta1909 Caption

Publicado 26/09/2021 15:58 | Atualizado 26/09/2021 20:19

Rio - A edição 2021 do "The Voice Kids" chegou ao fim neste domingo e consagrou Gustavo Bardim, do time de Michel Teló, como campeão. Helloysa do Pandeiro, da equipe de Carlinhos Brown, e Izabelle Ribeiro, do time de Gaby Amarantos também disputaram a final da sexta temporada do reality musical.

O jovem cantor, de 11 anos, natural de Guaramirim, em Santa Catarina, conquistou 65,38% dos votos, levando para casa um prêmio no valor de R$ 250 mil reais e um contrato com a gravadora Universal Music, além do troféu da competição. Na grande final, ele escolheu músicas do Beatles e Roberto Carlos para cantar.

No último dia de competição, seis participantes se apresentaram em duas rodadas. Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio, pelo time Brown; Ruany Keveny e Izabelle Ribeiro, pelo time Gaby; e Gustavo Bardim e Maria Victória, pelo Time Teló. Helloysa, Izabelle e Gustavo levaram a melhor e avançaram para finalíssima, que foi vencida pelo único rapaz a chegar na grande decisão.

“Eu queria agradecer a vocês, Márcio, Talita, Michel, que eu admiro tanto como cantor, artista e como pessoa. Eu também quero agradecer a Gaby, o Brown, vocês são incríveis. Foi um prazer enorme poder cantar aqui. E esse troféu não é só meu, é de todas as crianças, a Maria Victória, que estava aqui disputando comigo, de todos os times. Obrigado, só gratidão”, festejou ele.

Nas audições às cegas, Gustavo conquistou Teló ao interpretar 'Vida Vazia'. Ao longo do programa, demonstrou talento ao cantar clássicos do sertanejo e do pop internacional, que fizeram ele ser comparado ao cantor britânico Ed Sheeran.

“O Gustavo é um menino de um brilho no olhar, de um carisma, além de cantar muito, tem muita técnica. É um cara extremamente dedicado, focado na carreira dele desde muito novo. Ele tem algo que muitos artistas procuram, que é sorriso que encanta. Ele passa algo especial, tem uma alma boa!”, rasgou de elogios Michel Teló, que depois de ser o técnico campeão por cinco vezes no ‘The Voice Brasil’, sai do ‘The Voice Kids’ com mais um título para conta, e agora é hexa!

O pequeno falou o que sentiu na hora que anunciaram seu nome como vencedor do "The Voice Kids". Foi uma sensação muito boa, porque quando eu vim para cá, para pisar no palco da final. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo, com tudo o que aconteceu, por todos os amigos que eu fiz. Mas não estava esperando ser campeão, de verdade. Quando o Márcio falou meu nome, me emocionei muito. Foi muito bom", disse ele, que também falou contou qual foi a orientação que recebeu do Michel Teló para a final.



"Para sempre continuar firme, para independentemente do resultado, a gente continuar na música, se dedicar muito, porque nada é fácil, e sempre tentar. E não é que um não que pode fazer a gente desistir. E eu queria falar para todos os meus amigos para continuarem, acreditarem, independente de quantos nãos, uma hora vai acontecer", revelou ele.