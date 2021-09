'Jornal Nacional' foi indicado ao Emmy Internacional de Jornalismo, e matéria da equipe do 'Profissão Repórter' concorre em 'Atualidades'. Já o documentário 'AmarElo - 'É Tudo pra Ontem' disputa na categoria 'Programação Artística', que terá o vencedor anunciado em novembro - reprodução

'Jornal Nacional' foi indicado ao Emmy Internacional de Jornalismo, e matéria da equipe do 'Profissão Repórter' concorre em 'Atualidades'. Já o documentário 'AmarElo - 'É Tudo pra Ontem' disputa na categoria 'Programação Artística', que terá o vencedor anunciado em novembro reprodução

Publicado 28/09/2021 07:00 | Atualizado 28/09/2021 10:13

Rio - A Academia Internacional de Televisão, Artes e Ciências divulga nesta terça-feira os vencedores do prêmio Emmy Internacional de Jornalismo 2021. Assim como aconteceu em 2020, os vencedores da premiação serão anunciados online por conta da pandemia de coronavírus.

A cerimônia de premiação para os indicados no Entretenimento está prevista para acontecer presencialmente no dia 22 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Os representantes do Brasil são a Rede Globo e a Netflix. A Globo recebeu duas indicações no Jornalismo e quatro no Entretenimento. Já a Netflix recebeu uma no Entretenimento.

fotogaleria

Emmy Internacional de Jornalismo 2021

Este é o 15º ano seguido em que a TV Globo é finalista do Emmy Internacional e também o sétimo ano consecutivo em que ela é indicada nas categorias “Notícias” e “Atualidades”. O “Jornal Nacional” foi indicado na categoria “Notícias” por sua cobertura da pandemia de covid-19. As matérias veiculadas no noticiário mostraram os hospitais lotados, os pacientes em busca de tratamento, os brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas pela doença e a dor das famílias ao enterrar seus parentes. A emissora carioca concorre com representantes do Reino Unido, Catar e da Rússia.



Para Renata Vasconcellos, que apresenta o “Jornal Nacional” ao lado de William Bonner, a indicação ao Emmy Internacional é uma recompensa pelo trabalho bem feito. “Concorrer ao Emmy é o reconhecimento do trabalho sério, comprometido e incansável do nosso jornalismo”, diz a âncora do “JN”.



“E, especialmente neste momento difícil de pandemia, negacionismo e ataques à democracia, estar concorrendo a um prêmio dessa relevância internacional é saber que estamos cumprindo a missão tão relevante do jornalismo profissional”, completa.



Na categoria “Atualidades”, o representante do Brasil é uma matéria da equipe do “Profissão Repórter”, que foi exibida no “Fantástico”. Caco Barcellos e Danielle Zampollo mostraram a rotina dos médicos que atuam no combate à pandemia de coronavírus. A reportagem contou com imagens emocionantes e dramáticas, gravadas pelos próprios profissionais do Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo, entre o fim de maio e o início de junho deste ano.



Caco Barcellos se alegra por ter tido a oportunidade de mostrar a dura rotina dos profissionais de saúde. “Foi um desafio muito grande fazer esta reportagem. Ver esse reconhecimento é maravilhoso. Principalmente porque este material valoriza principalmente o trabalho dos profissionais de saúde. Uma dedicação que passa pela empatia e o amor às outras pessoas. E ver uma matéria que ilumina este trabalho ser reconhecida nos deixa orgulhosos e felizes”, garante o jornalista. A reportagem de Caco e Danielle Zampollo concorre com representantes do Quênia, da Holanda e do Reino Unido.



Indicações no Entretenimento



Além das indicações de Jornalismo, a Globo também conseguiu quatro indicações no Entretenimento. “Cercados”, produção original Globoplay com roteiro de Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, foi indicado na categoria “Documentário”.O filme mostra os desafios da cobertura jornalística da pandemia de covid-19.

O documentário “AmarElo: É Tudo Pra Ontem”, do rapper Emicida, uma produção original Netflix, concorre na categoria “Programação Artística” ao lado de títulos da França, do Japão e do Reino Unido. Na obra, Emicida celebra o grande legado da cultura negra brasileira.



“Amor de Mãe”, de Manuela Dias, concorre na categoria “Novela”. A trama estreou na TV Globo em novembro de 2019, mas foi interrompida em março de 2020 por causa da pandemia. A novela retornou à programação em março de 2021, incorporando a covid-19 ao enredo.



A série “Diário de um Confinado”, que faz uma crônica ao dia a dia de um homem trancado em seu apartamento durante o isolamento social, concorre na categoria “Série de Curta Duração”. A produção foi criada e realizada pela diretora artística Joana Jabace e pelo ator Bruno Mazzeo, que são casados. Rosana Ferrão, Leonardo Lanna e Verônica Debom também escreveram a primeira temporada, que foi toda gravada na casa de Mazzeo.



Na categoria “Filmes e Séries para TV”, a Globo concorre com o original Globoplay “Todas as Mulheres do Mundo”, que em cada episódio narra uma história de amor vivida por Paulo (Emílio Dantas) com uma mulher diferente. A produção é uma homenagem a obra do dramaturgo Domingos Oliveira.



O “The Voice Kids” também concorre na categoria “Factual e Entretenimento” do Emmy Kids Internacional.