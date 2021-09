Juliette Freire no 'Domingão com Huck' - Reprodução/Globo

Juliette Freire no 'Domingão com Huck'Reprodução/Globo

Publicado 27/09/2021 07:32

São Paulo - A ex-BBB Juliette participou do quadro "De Volta Ao Passado" no Domingão com Huck. Ela reviveu a casa onde vivia com a sua família com todos os detalhes idênticos. A emoção foi imensa da cantora e influencer ao andar pela casa e contar um pouco a sua trajetória.

fotogaleria

Na ocasião, Juliette relembra o caso médico que a fez perder a sua irmã, que sofreu um AVC quando ela tinha 19 anos. "Depois disso minha vida virou um caos. Eu fiquei sem esperança, sem acreditar em Deus, me perdi de mim e passei por muito tempo em cima de uma cama", relembra ela.

A mais nova influencer também recebeu depoimentos da família desejando sucesso nesta nova etapa de carreira pública. Ela ainda recebeu homenagem da cantora Sandy, que foi ao palco do programa para cantar ao lado da vencedora do "BBB 21". Sandy revelou que foi a primeira vez que pegou um avião desde o início da pandemia.

Confira trecho da apresentação: