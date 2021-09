Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco discutem - Reprodução/Record

Publicado 27/09/2021 10:04 | Atualizado 27/09/2021 10:38

Rio - A noite deste domingo foi de bate boca em "A Fazenda 13". Rico Melquiades, vencedor da Prova de Fogo, não gostou de que Tati Quebra Barraco tenha opinado sobre a perda de R$ 7 mil de Erika para Bil durante gravação do Hora do Faro. A funkeira disse que, assim como a fazendeira da semana perdeu dinheiro, Solange Gomes também perdeu um carro. Foi o suficiente para o ex-MTV argumentar que a funkeira não havia sido chamada na conversa.

"Vim falar, não posso falar? E você pode se doer, é um direito seu. Hipocrisia total", disse Tati. Rico, tomando as dores da amiga, rebateu. "Hipocrisia nada! Hipocrisia é você chegar em uma conversa na qual não foi chamada", comentou Rico, elevando a voz. "Mas eu posso me meter! E aí, amor, está se incomodando?", questionou a cantora, também com o tom elevado.

"Tô! Você foi chamada na conversa? Eu estava na conversa! Eu estava, e você não foi chamada", reforçou o amigo de Carlinhos Maia. "Eu cheguei, qual é o problema? Eu me meti! Me meto na hora que quiser", provocou a fluminense.

Durante o barraco, além do tom de voz alterado, os peões riram com xingamentos dados um ao outro. "Isso aí, porr*! Vou me meter aonde eu quiser", continuou Tati, que irritou, Rico ainda mais. "Porr*! Caralh*! Porr*, caralh*, fod*-se!", gritou ele. "Quer gritar? Eu sei gritar também", disse a cantora, enquanto batia palmas.

Rico começou a bater palmas também e avisou: "Você é 'quebra barraco', e eu também! Aqui encontra um igual a você! Ela é barraqueira lá fora, mas aqui, encontra um igual! Olho por olho e dente por dente".

