Ana Maria Braga no 'Mais Você'Reprodução/Globo

Publicado 27/09/2021 13:04

Rio - No Mais Você desta segunda-feira, Ana Maria Braga falou sobre como driblar o preço alto dos alimentos com uma receita de pé de frango. Em um determinado momento do quadro, a apresentador falou sobre os benefícios da comida, o que não foi bem visto pelos telespectadores.

Após um fã ensinar uma receita usando pé de frango e dizer que gosta de comer o alimento, Ana Maria aproveitou para dizqe que a comida tem bastante colágeno e que faz bem para a pele. Por isso, o nome da apresentadora foi parar entre os mais comentados do Twitter.

Telespectadores identificaram certa "glamourização da pobreza" na fala da apresentadora, em um momento no qual o Brasil registra o crescimento de brasileiros na pobreza e retornar ao mapa da fome da ONU. Internautas ressaltaram que comer pé de frango não é o desejo do brasileiro, mas sim o que há para muitas famílias carentes.

Confira algumas reações no Twitter:

Brasil de Bolsonaro: Ana Maria Braga fala sobre os benefícios do pé de frango pic.twitter.com/tAJEmtfe0p — um país de fome (@conc_tucuma) September 27, 2021

Ana Maria Braga romantizando a miséria das famílias brasileiras q estão sendo obrigadas a comer pé de frango pra não passar fome. A Globo e ela são grandes responsáveis pela miséria q vive o Brasil — (@FelipeDOPT) September 27, 2021