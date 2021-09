Netflix libera primeiras fotos da segunda temporada de Bridgerton - Divulgação/Netflix

Publicado 27/09/2021 13:34

Rio - Fãs da série "Bridgerton" já podem conferir um pouco do que vem aí na segunda temporada da série! Nesta segunda-feira (27), a Netflix liberou as primeiras fotos dos novos episódios da trama produzida em parceria com Shondaland, da diretora e roteirista Shonda Rhimes. A continuação do sucesso baseado nos livros de Julia Quinn trará novas personagens que já podem ser vistas nas imagens divulgadas pela plataforma.

"A Lady Whistledown acabou de me mostrar essas fotos e eu não vou surtar sozinha. A 2ª temporada de Bridgerton estreia em 2022", diz a legenda da publicação no Instagram. Nas imagens, a plataforma apresenta Edwina Sharma (Charithra Chandran), Lady Mary Sharma (Shelley Conn) e Kate Sharma (Simone Ashley), por quem Anthony (Jonathan Bailey) desenvolverá um interesse romântico, como adiantou o teaser divulgado durante o "TUDUM", evento global que aconteceu no último sábado.

Confira a publicação: