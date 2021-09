Arcrebiano ameaça processar Erika Schneider após deixar 'A Fazenda' - Reprodução/Playplus

Publicado 27/09/2021 14:08

Rio - Bil Araújo e Erika Schneider não conseguem se entender em "A Fazenda 13". Em conversa com Victor Pecoraro, o ex-BBB ameaçou processar a fazendeira da semana por causa de uma fofoca feita por Gui Araújo.

Durante uma dinâmica realizada no "Hora do Faro", com Rodrigo Faro, Bil se irritou por Erika dizer que ele "havia roubado seu dinheiro". Depois, Gui Araújo falou para o peão que a loira seguiu criticando ele.

"Quando ela entrou, o Gui Araujo me contou que foi consolar ela e ela me xingou de tudo quanto é nome. Me xingou de retardado, falou que eu roubei o prêmio dela, que ela não merecia eu ter feito isso. Roubei, roubei, idiota, moloque, que roubei o dinheiro. Mano, eu posso muito bem chegar lá fora e meter um processo nela por conta disso", iniciou Bil.

Atento aos olhares de Victor Pecoraro na conversa, o ex-BBB recuou e afirmou que não vai levar brigas para fora do confinamento. "Só pela palavra roubou eu posso muito bem. Mas eu não quero mexer nisso. Se põe no meu lugar eu fazendo isso com uma mulher. Seria muito mais agravante", completou.

O clima ficou tenso entre Erika e Bil desde que a peoa assumiu o posto de fazendeira da segunda semana de competição. Para Arcrebiano, Erika está se achando “dona da fazenda”, enquanto a peoa acredita que os participantes estão sendo machistas durante os dias sob seu comando.

