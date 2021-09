Peoas conversaram sobre o jogo - Reprodução

Peoas conversaram sobre o jogo Reprodução

Publicado 27/09/2021 14:47

Rio - Considerada planta em 'A Fazenda 13', Marina Ferrari lamentou as brigas que aconteceram no reality show. Em conversa na manhã desta segunda-feira (27/9) com a fazendeira Erika Schneider, a influenciadora disse que achou que iria "passear" no reality.

fotogaleria

Marina e Erika comentavam sobre as opções de voto para a segunda roça e que não sabem em quem votar para a berlinda. Ao relembrarem a briga de Erika com MC Gui, Marina falou de outras discussões e disse que não achava que "seria difícil assim".

“Achei que vinha passear”, disse ela, dando risada. “Não, brincadeira, eu sabia que teria que jogar vindo aqui. Mas não imaginei que fosse desse jeito”, admitiu Marina.