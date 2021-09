Bastidores do Show dos Famosos - Reprodução

Publicado 27/09/2021 15:03

Rio - O 'Show dos Famosos' tá longe de ser apenas um quadro do 'Domingão do Huck'. Nos bastidores do dominical, outras celebridades também aproveitaram para dar um show. Jurados fixos do programa, Boninho e Preta Gil se arriscaram, ao lado de Juliana Paes e Luciano Huck, nos passos de lambada.

"Ela faz a lambada dela!! Nasce um novo Reality: Dança dos enferrujados!", escreveu Preta Gil na legenda do vídeo que compartilhou nas redes sociais. Confira: