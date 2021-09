Gloria Menezes, Tony Ramos (Ana Preta, André) - TV GLOBO / Nelson Di Rago

Publicado 27/09/2021 18:23

Rio - Um homem em busca da verdade sobre o seu pai é o mote principal de 'Pai Herói'. Escrita por Janete Clair, a trama que foi exibida originalmente em 1979 passa a integrar o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia do Globoplay a partir desta segunda-feira, dia 27. Dirigida por Walter Avancini, Roberto Talma e Gonzaga Blota, a história conta com Tony Ramos, Elizabeth Savala, Lima Duarte, Gloria Menezes, Carlos Zara, Beatriz Segall, Paulo Autran, Isabela Garcia, Jorge Fernando, Emiliano Queiroz, entre outros, no elenco.

André Cajarana (Tony Ramos) foi criado no interior de Minas Gerais pelo avô paterno. O jovem cresceu acreditando que seu pai era um grande homem. Com a morte do avô, André parte para o Rio de Janeiro com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte de seu pai, Malta Cajarana (Lima Duarte). Ao chegar à cidade, ele descobre que o pai é acusado de roubo e assassinato.Tudo que ele quer então é provar que seu pai não é o que o acusam. André acredita que Malta foi um herói e não um bandido, como dizem. Ao longo da história, ele se envolve com duas mulheres. Catarina (Elizabeth Savala) é bailarina profissional de sucesso e faz parte de uma rica família do Rio de Janeiro. Já Ana Preta (Glória Menezes) é uma mulher do subúrbio, dona de uma casa de samba. Os três formam o principal triângulo amoroso da história.