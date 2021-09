Dynho Alves falou sobre procedimentos realizados antes de entrar no programa - Reprodução

Publicado 27/09/2021 20:03

Rio - O dançarino Dynho Alves revelou em conversa com Sthefane Matos na noite desta segunda-feira (27), que fez diversos procedimentos estéticos para entrar em "A Fazenda 13".



Casado com a MC Mirella, o ex-Power Couple Brasil contou a Sthefane que está satisfeito com os resultados. "Você fez harmonização, né? Ficou ótimo", perguntou Sthe. "Fiz, meu rosto parecia um ovo e aí ele ficou quadradinho", contou Dynho.

O peão se divertiu com Sthefane ao relembrar a mudança no visual para entrar no reality da Record TV. Segundo o dançarino, o "martelinho de ouro" agiu em seu rosto. Ao todo, Dynho listou cinco procedimentos estéticos realizados.

"Fiz botox, coloquei boca. A doutora falou que eu tinha um rosto bem marcado. Quebrou aqui, quebrou ali. As agulhas enormes. Fiz harmonização facial, fiz olheira. Tudo em um dia só", iniciou Dynho.

Sthefane se mostrou surpresa com a preparação e elogiou o resultado dos procedimentos no amigo. Dynho explicou para a baiana que repetiu os procedimentos antes do confinamento. "Fiz a primeira e depois voltei para fazer a segunda sessão. Aí coloquei tudo de novo. Fiz o nariz também. Ela deu um grau nele", completou o dançarino, que ainda colocou lentes de contato nos dentes.

Apesar de todas as mudanças, Dynho contou para Sthe que pretende "colocar" mais boca e fazer uma mudança estética no nariz. A baiana, que sofre com erros de uma rinoplastia até hoje, aconselhou o dançarino a não mexer no nariz.