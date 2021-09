Giovanna Grigio, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente fazem parte da nova geração Rebelde - Divulgação/Netflix

Publicado 27/09/2021 20:53 | Atualizado 27/09/2021 21:02

Rio - Nostalgia! Quem sentia saudades da novela ‘Rebeldes’ já pode comemorar, a Netflix recentemente divulgou o teaser oficial do novo remake da novela que foi um sucesso no Brasil.

A série, ao contrário do que muitos pensam, não será igual a versão mexicana. A nova versão promete ser uma continuação do legado de RBD. Entre os atores escalados para essa nova produção teremos uma brasileira, a queridinha da internet e ex-Chiquititas, Giovanna Grigio, que fará parte do elenco principal.

No vídeo divulgado, vemos os atores cantando a música de abertura da novela mexicana, e pode-se notar várias referências à versão antiga, como uniformes e símbolos.

Apesar de muita empolgação, existe alguns fãs que não gostaram muito da novidade e encaram de forma ofensiva a nova versão da novela.