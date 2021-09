Erika Schneider critica Dayane sobre expulsão de Nego do Borel - Reprodução/Record

Erika Schneider critica Dayane sobre expulsão de Nego do Borel

Publicado 28/09/2021 08:12 | Atualizado 28/09/2021 08:26

São Paulo - Os peões Rico Melquiades, Marina Ferrari e Erika Schneider de "A Fazenda 13" se reuniram na cozinha para conversar nesta segunda-feira. Durante bate-papo, Erika criticou postura de Dayane Mello após expulsão do cantor Nego do Borel por dormir com a modelo bêbada.

"O que aconteceu com o Nego, ninguém sabe. Uma hora conta uma coisa, outra hora conta outra coisa", afirmou. "Eu achei o jeito dela muito estranho", concordou Marina.

Em contra partida, Rico defendeu a peoa. "Ela não quer prejudicar o cara, não quer falar que transou com o cara. Ela não quer se expor. [...] Ela não quer expor isso aqui, ela tá certa", explicou. "Aconteceu alguma coisa e tá tudo mal contado", respondeu a loira.

Nego do Borel foi expulso do reality no último sábado após ser acusado de assédio e estupro de vulnerável da peoa Dayane Mello.