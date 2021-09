João Luiz Pedrosa - Divulgação

Publicado 30/09/2021 09:49 | Atualizado 30/09/2021 11:09

Rio - Há cinco meses, João Luiz Pedrosa deixou o 'BBB 21' e viu sua vida mudar completamente. Mas, ao contrário do que acontece com muitos dos ex-BBBs, o professor não estranhou essa transformação e até agradece por toda a atenção que tem recebido.

"Para me adaptar a essa nova vida foi muito tranquilo, até porque eu sempre gostei muito de aparecer. E eu me acostumo fácil com coisa boa. Minha vida virou de um jeito inimaginável, eu nunca tinha tido nenhuma experiência parecida com isso, porque existe uma diferença muito grande, por exemplo, de quando você vem de uma carreira que trabalha com a sua imagem, com redes sociais, publicidade, entretenimento. Isso não era meu trabalho, eu era professor de escola pública", destaca o jovem que vê semelhanças na antiga profissão e nos trabalhos realizados atualmente."De certa forma, se a gente for trazer para a minha realidade, eu sempre trabalhei com apresentação. Uma aula é o quê? Eu sempre lidei com o público e com a minha imagem. Eu tinha que ficar em pé na frente de 40, 50 alunos todos os dias", defende o jovem.E haja apresentação! Além do 'Trace Trends', programa sobre cultura pop que conduz no Globoplay, João também está responsável pela apresentação da nova temporada do programa 'Entrevista', do Canal Futura. Para o professor, estas são oportunidades de continuar seguindo sua vocação."Desde que eu saí do BBB as pessoas me perguntam se eu voltei a dar aula. 'E a Educação, onde vai ficar nessa história?' E aí eu pensei que eu não preciso abandonar a minha profissão, mas posso transformar ela em outras coisas que eu gosto de falar e de fazer, como apresentar um programa. Estou experimentando uma nova forma da minha profissão nesse mundo que eu estou me colocando. Eu consigo transitar dentro desses espaços e está sendo uma experiência bem legal para mim. Acho que tem sido uma das coisas mais orgânicas que eu fiz nos últimos tempos", declara João.A projeção do 'BBB 21' e a permanência na mídia também trouxe uma multidão de fãs acompanhando João Luiz por onde ele passa. O carinho, aliás, chega até mesmo a Santos Dumont, cidadezinha em Minas Gerais onde o professor foi criado e onde seus pais ainda moram."Na minha cidade, as pessoas sabem quem você é. Já tem uns seis, sete anos, que eu não moro com meus pais, mas agora eu volto como ex-'BBB'. Minha mãe e meu pai ficaram meio assustados no dia que eu fui lá e tinha uma galera na porta de casa. Então, até minha família teve que se readaptar a essa fama, as pessoas correndo atrás, querendo tirar fotos".Por outro lado, João também se depara com muito ódio na internet. Mesmo assim, o professor não se deixa abater pelos comentários maldosos. "Eu vou me apegar às coisas e pessoas que gostam de mim, que se identificaram comigo por alguma coisa. Obviamente que chegam comentários, que a gente vê, que todo mundo sabe que existe isso na internet todos os dias. Existe, mas prefiro me apegar às pessoas que mandam comentários positivos para mim e conseguem dialogar", declara.