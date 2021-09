Taís Araujo - Divulgação

Publicado 28/09/2021 15:59

Rio - O "Superbonita" vai comemorar seus 20 anos de história em grande estilo, com a estreia de uma temporada especial no GNT, no dia 30 de setembro, às 22h30. Com apresentação de Taís Araújo, o programa faz um balanço dessa trajetória e discute a evolução da relação das mulheres com seu corpo, aparência e autoestima nas últimas duas décadas. "Muitos nomes importantes passaram pelo ‘Superbonita’, que é uma das atrações mais consagradas de nossa grade. Vamos homenagear esse legado fazendo um convite para o público olhar para esse caminho e conversar sobre para onde estamos indo, com conversas sinceras sobre quem já fomos e quem somos agora", conta Mariana Koehler, diretora de conteúdo artístico do GNT e VIVA.