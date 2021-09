Rio Shore - Divulgação

Publicado 28/09/2021 17:21

Rio - A próxima aposta da MTV para atrair o público é o "Rio Shore", considerado o formato de maior sucesso da emissora ao redor do mundo. A estreia está marcada para quinta-feira (30), às 22h00, e os participantes já adiantaram que a temporada está repleta de brigas, romance e muita pegação.



Questionados sobre a reação dos familiares ao saberem que participariam do "Rio Shore", três integrantes do elenco - Natallia Formaggeri, Kevin Jolsan e Cristal Felix - declararam que suas famílias mostraram-se receosas. "A minha avó orou para que eu não passasse na seleção. Ela disse que eu ia desonrar o sobrenome da família, e foi o que eu fiz", disse Natallia, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28).

Kevin Jolsan, por sua vez, comentou que seus familiares ficaram preocupados com a exposição. "Eles disseram: 'Tem certeza que você quer isso?'. Eles ficaram bem preocupados e questionaram se eu deveria ter participado mesmo", declarou o rapaz. Por fim, mas não menos importante, a família de Cristal Felix reagiu de maneira diferente. "Vocês não sabem, mas a minha mãe é fissurada na franquia 'Shore', ela assiste todos, 'Geordie', 'Acapulco'... todos! Quando eu fiquei sabendo que eu iria participar, segurei a informação até ficar bem perto. Quando contei, ela ficou super animada, perguntou o que eu iria fazer e eu disse que não ia me segurar. Quando eu voltei do confinamento, ela me olhou e disse: 'E aí... vou ter que sair do país, né?', relatou Cristal, em meio a risos.

Além dos citados também estarão também no reality Guilherme Evaristo, Jéssica Barros, Juliana Casaes, Matheus Novinho [Ex-De Férias com o Ex], Patrick Sales, Ricardo Salusse e Vitória Araújo. Ao todo, os participantes ficaram confinados 32 dias em uma suntuosa mansão, em Búzios. Além da MTV, o programa também poderá ser acompanhado pelo serviço de streaming Paramount+.