Bil Araújo conversa com Aline Mineiro sobre seu estado emocional após deixar o 'BBB21'Reprodução/PlayPlus

Publicado 28/09/2021 17:33

Rio - Participando de "A Fazenda 13", Bil Araújo entrou em detalhes sobre como estava quando saiu do "Big Brother Brasil 21", durante uma conversa com Aline Mineiro nesta terça-feira (28). O modelo revelou que procurou acompanhamento psicológico para se recuperar das polêmicas em que se envolveu durante o reality show da Globo.

"Eu faço terapia e foi a melhor coisa da minha vida depois que eu saí do primeiro reality. Eu saí muito abatido de lá", desabafou Arcrebiano. O ex-brother também falou sobre sua saída de "No Limite", explicando que sofreu com uma infecção urinária. "Lá, eu era muito coração. Aí, no segundo [reality] eu peguei uma infecção de urina pesada. E todo mundo achou que eu abandonei”, comentou.

O peão se defendeu das críticas que recebeu por supostamente ter desistido da competição: "As pessoas lá, na hora de votar, iam [votar] em uma mulher. Eu, todo coração, falei: 'não vai nela. Ela tá melhor que eu. Vai em mim. Porque eu tô com infecção de urina, fiquei doente e tudo mais. Vai em mim e deixa ela no jogo pra vocês tentarem ir mais além'. Entendeu? Pra não desestabilizar o time. Porque eu, do jeito que eu estava, eu via que não estava aguentando mais. Olha como eu fui tão coração.”

"Aí foi quando as pessoas votaram em mim, sem entender esse contexto do jogo. E a mulher vai lá no final e ainda fala: 'ainda bem que ele desistiu'. Eu parei com isso. Eu sou muito coração, mas vai ter hora certa e momento certo", afirmou o ex-BBB.