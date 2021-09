Faustão - DivulgaÇÃO

Rio - Após deixar a Globo de forma repentina, Fausto Silva estará de volta à telinha em breve, segundo apurou o colunista Flavio Ricco, do R7. De acordo com o jornalista, a emissora paulista se prepara para divulgar sua programação do próximo ano, nesta quinta-feira (30), e incluirá o anúncio oficial do "Faustão na Band".

A partir de 2022, a nova atração comandada pelo veterano será exibida de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. O formato marca o retorno de Faustão à Rede Bandeirantes, onde conquistou o público com o programa "Perdidos na Noite", transmitido até 1988, quando o apresentador foi contratado pela TV Globo.

Nas redes sociais, o nome do programa chamou a atenção de internautas que apontaram um padrão na grade da Band, como quando chamou o "Pânico" de "Pânico na Band". "Viva a criatividade da televisão brasileira", alfinetou um usuário do Twitter. "O Grupo Bandeirantes adora uma auto-referência", brincou outro perfil.

