Gui Araújo não curtiu volta de Nego do Borel Reprodução / Record TV

Publicado 28/09/2021 19:51

Rio - Dentro do confinamento de "A Fazenda 13" há uma coisa inevitável: a fofoca. Nesta terça-feira (28), Gui Araujo revelou que o influenciador Carlos Ortega estará na oitava temporada de um outro reality, o "De Férias com o Ex Brasil", da MTV.

Carlos Ortega é irmão de um velho conhecido dos fãs do "De Férias com o Ex", o carioca Pedro Ortega. Pedro é ex-namorado de Carol Portaluppi e participou de duas edições do reality, incluindo a última para celebridades.

A nova temporada do "De Férias com o Ex" está sendo gravada no Caribe e deverá contar com participantes de outros países. Carlos Ortega abandonou as redes sociais no dia 22 de julho e não participou do aniversário do irmão em Búzios, no Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto.

Carlos Ortega mora na llha do Governador, no Rio de Janeiro, e tem um canal no YouTube com mais de 60 mil inscritos. O novo participante do "De Férias" é amigo de Lary Bottino. Gabily e Matheus Novinho, que já participaram do reality. A nova temporada ainda não tem data de exibição divulgada, mas deve contar com outros dois velhos conhecidos: Camilla Costa e João Hadad, da sexta temporada.