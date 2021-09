Tati Quebra Barraco e Erika Schneider discutem em ’A Fazenda’ - Reprodução

Tati Quebra Barraco e Erika Schneider discutem em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 29/09/2021 09:42 | Atualizado 29/09/2021 09:50

São Paulo - A formação de roça da última terça-feira (28) deu o que falar em "A Fazenda 13". Após a definição de quem estará na berlinda da semana, os peões tiveram uma madrugada agitada e com bastante conflitos, um deles sendo protagonizado por Erika Schneider e Tati Quebra Barraco.

fotogaleria

A briga entre as duas peoas de "A Fazenda 13" começou quando Tati Quebra Barraco resolveu questionar o motivo de Erika ter defendido Rico Melquiades. "Eu não entendi por que você atravessou a sala inteira [para me provocar]", questionou a ex-bailarina do Faustão. "Eu estou aqui para me posicionar, se você não está entendendo, você se faz de doida. Eu nem estava torcendo para você ser fazendeira. Falei ali, e você estava sentada. Por que você não me indicou [para a roça]?", questionou a funkeira, na tentativa de defender Mussunzinho.

Aparentemente com os ânimos inflamados, Erika retrucou. "Foi os meus motivos [para votar nele]. Eu não tenho nada contra você, como eu disse no ao vivo, eu senti que algumas pessoas não me deram credibilidade, isso antes mesmo de eu ser fazendeira, por isso votei nele. Não tenho nada contra você, inclusive, admiro muito, pois você é uma das poucas pessoas que é realmente verdadeira aqui dentro". Em réplica, Tati não perdoou. "Você falou que ia votar no Bil. Ficou com medo de votar no Bil e ver a reação lá de fora? Você não se posiciona. Você não tem disposição para encarar ninguém aqui, se você tivesse [disposição], você votaria no Bil", disse a funkeira, em tom de voz mais alto.

Irritada com a situação, Erika resolveu encerrar a briga e saiu chorando da sala, mas Tati continuou gritando e desdenhou das lágrimas da ex-bailarina do Faustão: "Agora o bagulho vai ficar doido. Chorar é muito fácil". Assista cenas da briga.



#RoçaAFazenda pic.twitter.com/BHfkYWqWUo Tati quebra barraco dando na sonsa da Érika September 29, 2021





HOJE ELES TÃO ENTREGANDO TUDO erika brigando com tati quebra barracoHOJE ELES TÃO ENTREGANDO TUDO pic.twitter.com/JpzoyVRO3f September 29, 2021

A eliminação de "A Fazenda 13" será realizada na quinta-feira (30). O reality rural vai ao ar de segunda à sexta, a partir das 22h45. O comando, como sempre, fica a cargo de Adriane Galisteu. Estão na berlinda, por enquanto, Mussunzinho, Arcrebiano Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo. Este quadro pode mudar de acordo com a prova do fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (29).